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واشنطن بصدد إعلان "صفقة القرن" خلال الساعات المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:40 - 23 يناير 2020
صفقة القرن الامريكية صفقة القرن الامريكية
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، ان الولايات المتحدة بصدد إصدار بيانًا، خلال الساعات المقبلة، بخصوص ما تسمى بـ"صفقة القرن".

وتوقعت قناة كان "الإسرائيلية"، ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر خطته، خلال 24 ساعة، حول الصفقة.

وفي أعقاب إعلان الصفقة، دعت واشنطن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، للحديث حول هذه القضية وأن إعلانًا مفصلاً سيصدر قريبًا.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد أعلن في وقت سابق، صفقته المزعومة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعقدت إدارته مؤتمرًا في البحرين، العام الماضي، للحديث عن جزء من الصفقة وهو الشق الاقتصادي، فيما لاقت رفضًا واسعًا من جميع أطياف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

 

 

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