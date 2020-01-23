دخول سيارات تحمل غاز مصري الى قطاع غزة

أكدت مصادر محلية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، وصول سيارات نقل غاز مصري لمعبر رفح البري.

ونقلت المصادر عن نقابة العاملين في توزيع الغاز والبترول بغزة إن سيارات الغاز وصلت للمعبر وذلك تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استئناف ضخ كميات جديدة من الغاز المصري عبر معبر رفح، ليتم توزيعها على محطات البترول في جميع أنحاء القطاع، بمعدل 13-15 طن غاز لكل محطة.

وبينت أن الكميات التي دخلت اليوم من معبر كرم أبوسالم من الغاز الإسرائيلي، بلغت 6 سيارات، تم التحريز عليها، مضيفةً أنه بانتظار اكتمال دخول الغاز المصري إلى غزة ومن ثم توزيع كميات مناسبة للمحطات، للتخفيف من أزمة الغاز التي تعصف بالقطاع منذ عدة أيام.