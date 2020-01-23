مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين بسبب فيروس "كورونا"

بدأت فرق طبية في مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس بفحص الركاب القادمين من الصين بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي انتشر هناك.

و قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة: "بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب".

و أشارت المصادر الى أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين

و تلقى المضيفين على الطائرات توجيهات بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين، حيث سيجري عزل أي حالة اشتباه ونقلها إلى مستشفى.

وقالت المصادر: "تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة ضمن خطة لوزارة الصحة المصرية بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية".

وذكرت أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.

وعززت المطارات على مستوى العالم فحص الركاب القادمين من الصين. ورجح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم للمخاطر انتشار الفيروس بدرجة أكبر على مستوى العالم.