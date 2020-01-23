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الزراعة تكشف عن قيمة خسائر المزارعين نتيجة رش الاحتلال مزروعاتهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:29 - 23 يناير 2020
رش مبيدات رش مبيدات
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  أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمزارعين، نتيجة تعرض مزروعاتهم للرش بالمبيدات السامة من قبل الاحتلال ، موضحة أن الخسائر تقدر بـ( مليون وربع المليون دولار).

و قالت الوزارة في بيان صحفي الخميس، إن مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية بلغ أكثر من (2000 دونم)، مشيرةً إلى أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح، الشعير، الفول، البازلاء، الملفوف، البصل و الكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

وأدانت هذه الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، مطالبةً المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات العربية بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين والخسائر التي ألحقها بهم وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة .

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