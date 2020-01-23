تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 1 2020

فعلت وزارتي التكنولوجيا والاتصالات في قطاع غزة رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 1 2020 صباح اليوم الخميس.
وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة أعلن أمس الأربعاء عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 1 2020
وأكد العمادي أن عملية صرف الـ 100 دولار سيكون صباح يوم الأحد القادم (2020-1-26) لأكثر من 70 ألف أسرة متعففة.
وتصرف المنحة القطرية 100 دولار عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة وتستمر عملية الصرف لمدة أسبوع كامل.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير اضغط هنا