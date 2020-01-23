الاحتلال يسلم اخطارات بوقف البناء في سبعة منازل بالخليل

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، اخطارات بوقف البناء في سبعة منازل ومجلس قروي في قرية بيرين جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين جنوب الخليل، وأخطرت بوقف العمل والبناء في مجلس قروي القرية وبسبعة منازل آخرى، تعود ملكيتها لكل من: عطا برقان، ومحمود برقان، وبشير برقان، ومحمود برقان، واسعد برقان، ونور عبد الرحمن برقان، ويعقوب برقان، بحجة البناء في منطقة "ج".

كما اخطرت قوات الاحتلال بازالة مغسلة مركبات على مدخل يطا الشمالي، تعود ملكيتها للمواطن عيسى علي خليل أبو عرام.

يشار الى أن قوات الاحتلال هدمت الأسبوع المنصرم اساسات مدرسة بيرين، في إطار سياسة التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل من المسافر الشرقية لمحافظة الخليل.