ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم 23 من يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

والأسرى هم:

الأسير لؤي شاهر شكيب العويوي ( 34 عامًا ) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمد عبد الرحمن أحمد عباد ( 41 عامًا ) من مدينة القدس محكوم بالسجن 24 عامًا بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير محمد ذياب فارس جابر (39 عامًا ) من مدينة غزة محكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.