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محكمة إسرائيلية تؤجل استئناف الأسيرة أماني الحشيم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:03 - 23 يناير 2020
أماني الحشيم أماني الحشيم
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أكد نادي الأسير اليوم الخميس 23/1/2020، أن المحكمة العليا للاحتلال تؤجل الجلسة الخاصة باستئناف الأسيرة المقدسية أماني الحشيم، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، وسيتم تحديد موعد للجلسة لاحقاً.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسيرة الحشيم تقبع اليوم في سجن "الدامون"، وهي متزوجة وهي أم لطفلين، وحاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة والتخطيط.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحشيم في تاريخ 13 ديسمبر 2016، أثناء قيادتها لسيارتها عند حاجز قلنديا العسكري، وذلك بعد إطلاق النار على سيارتها، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة محاولة تنفيذ عملية دهس، وتعرضت لتحقيق ميداني في حينه، قبل نقلها إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، ولاحقاً صدر بحقها الحكم الجائر ومدته عشر سنوات، بعد أكثر من 20 جلسة محكمة عقدت لها.

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