​​​​​​​الجهاد الاسلامي :"المنتدى "الاحتلالي في القدس محاولة للتعمية على الجرائم بحق شعبنا

أكدت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس 23/1/2020 ان المنتدى الاحتلالي الذي يعقد اليوم في القدس المحتلة بحضور عدد من قادة دول العالم ، محاولة للتعمية على الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها الاٍرهابي بحق شعبنا، مشددة على ان "المنتدى" لن يفلح أبدا في طمس الحقيقة وتزييف الرواية، ولن يغسل أيدي قادة الاحتلال من جرائمهم البشعة التي لم يسلم منها بشر ولا حجر ولا شجر.

ودعت الحركة خلال بيان لها "أبناء شعبنا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة ، والاحتشاد للصلاة فيه والرباط في ساحاته وعند بواباته ، تأكيدا على حقنا المقدس ، واظهار رواية الحق في مواجهة الباطل والكذب والتزييف ، والتدليل على إرادة وعزم الشعب الفلسطيني على حماية مقدساته وأرضه.

وأوضحت ان المنتدى الاحتلالي في القدس يعكس مدى النفاق العالمي وتبلد الضمائر الذي كان سببا في نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار آثار هذه النكبة في معاناة الشعب الفلسطيني الماثلة أمام سمع العالم وبصره.

وشددت الحركة على إن تواطؤ القوى العالمية كان سببا مباشرا في استمرار الاحتلال الصهيوني لأرضنا ، وإن القوى العالمية الظالمة ستبقى شريكة في الجريمة طالما أنها تواصل دعم الاحتلال بالمال والسلاح الذي يقتل أطفالنا ويدمر بيوتنا، مؤكدةً ان شعبنا لن يستسلم أمام سياسات الاحتلال ، وسيظل يقاوم الإرهاب الصهيوني بكل عزم وثبات ، وسيتصدى لجرائم العدوان مهما بلغت التضحيات.

وجددت تأكيدها على ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه الكامل في كل شبر من أرضه ، ولو اجتمع كل أهل الأرض لن يفلحوا في منح الاحتلال شرعية لوجوده الباطل.