بالتفاصيل : وزارة التعليم وديوان الموظفين يعلنان عن توفر فرص “للابتعاث الدراسي”

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن توفر عدد من فرص الابتعاث للعام الدراسي (2019/2020) وفق الشروط التالية :-











ثانياً: شروط التقدم للابتعاث:-

ان يكون المتقدم من موظفي مؤسسات التعليم العالي ويحمل مسمى وظيفياً ضمن الكادر الأكاديمي ومضى على تعيينه أكثر من ثلاث سنوات.

حاصل على تقدير لا يقل عن جيد في تقارير كفاية الأداء لآخر ثلاث سنوات.

حاصل على تقدير لا يقل عن جيد في كافة مراحل دراسته الجامعية.

حاصل على قبول جامعي من جامعة معترف بها وفق التخصص المتقدم له ويفضل أن تكون الجامعة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية أو أفضل 50 جامعة عربية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً.

يفضل ألا يزيد عمر آخر مؤهل علمي حاصل عليه المتقدم عن 10 سنوات.

يفضل أن تكون لغة التدريس للمؤهلات العلمية اللغة الإنجليزية.

يفضل أن يكون لدى المتقدم أوراق علمية بحثية محكمة ومنشورة أو كتب لها رقم إبداع .

يفضل أن يتمتع المرشح بخبرة في مجال العمل الأكاديمي.

يشترط أن يتسق الشاغر المتقدم له مع آخر مؤهل علمي للمتقدم.

يشترط أن يكون قد أمضى أكثر من ضعف المدة في العمل بعد عودته من بعثة سابقة.

معلومات إضافية:-

يسمح للموظفين الأكاديميين ممن هم على مقاعد الدراسة حالياً والذين حصلوا سابقاً على إجازات دراسية خاصة ممن تتوافق أوضاعهم مع شروط الإعلان وممن لم يصلوا إلى مستوى البدء في الأطروحة بالتقدم بطلب للابتعاث شريطة تحديد التاريخ المتوقع لتخرجهم وعودتهم.

يتقدم المرشحين لفرص الابتعاث كل حسب مؤسسته الأكاديمية ولا يسمح لموظف أكاديمي من مؤسسة آخرى بالتقدم على فرص لمؤسسة آخرى.

يسمح للموظفين الأكاديميين من حملة مسمى (مدرس جامعي)ممن يحملون مؤهل ماجستير بالتقدم لفرص الابتعاث المذكورة شريطة توافر باقي الشروط.

سيتم التعديل الوظيفي لمن أنهوا ابتعاثهم بنجاح على موازنة العام 2022 بعد إستلامهم العمل بالمسمى الجديد

يتم إستقبال الطلبات في دائرة المنح والبعثات الدراسية في وزارة التربية والتعليم العالي.

مواعيد مهمة :

أخر موعد لقبول الطلبات مستوفا الشروط يوم الأحد الموافق 23/2/2020م.

سيتم إجراء المقابلات يوم الأحد الموافق 1/3/2020م.

مرفق هنا نموذج طلب الابتعاث

نموذج طلب ابتعاث:









