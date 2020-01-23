الأسير المقدسي محمد عباد يدخل عامه الاعتقالي التاسع عشر

دخل الأسير المقدسي محمد عبد الرحمن أحمد عباد (41 عام) اليوم الخميس عامه الإعتقالي التاسع عشر على التوالي داخل سجون الإحتلال.

وكان محمد قد إعتقل بتاريخ 23/1/2002م و حكمت عليه المحكمة الظالمة بالسجن لمدة 25 عاما، بعد أن أدانته بالإنتماء لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، و مشاركته في عدة عمليات.

و يعتبر عباد من الشخصيات المميزة و القيادية داخل سجون الإحتلال، وقد شغل أكثر من مرة مواقع تنظيمية و إدارية داخل الحركة الإسيرة، ويتمع بعلاقات وطنية وطيدة مع كافة الأسرى، وقد تنقل في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن مجدو . ولطالما تعرض للعزل و العقاب بسبب تصديه للإجراءات الظالمة لإدارة السجون

محمد هو إبن المرحوم البروفسور عبد الرحمن عباد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في فلسطين الذي وافته المنية قبل عدة سنوات و لم تسمح سلطات الإحتلال لمحمد المشاركة في تشيع الجثمان أو حتى إلقاء نظرة الوداع.

تنقل محمد في كافة السجون و يقبع حاليا في سجن الدامون ، حيث يقوم مع مجموع من الاسرى المقدسيين برعاية أشبال القدس المعتقلين هناك.