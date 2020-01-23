الزراعة: الخسائر نتيجة رش الاحتلال للمبيدات السامة فاقت المليون وربع المليون $

قدرت وزارة الزراعة في غزة، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، التي قام الاحتلال برشها على أراضي المزارعين، الواقعة شرق قطاع غزة ب( مليون و ربع المليون دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس ، ٢٣/١/٢٠٢٠، أنه بلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من (2000 دنم)، مشيرة إلى أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح، الشعير، الفول، البازلاء، الملفوف، البصل و الكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

وفي الإطار، أدانت وزارة الزراعة هذه الجريمة البشعة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، مطالبة المنظمات الدولية و منظمات الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات العربية بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين والخسائر التي ألحقها بهم وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة .

وشددت الوزارة على دور هذه المؤسسات في فضح جريمة الاحتلال والتأكد من كذب مزاعمه، بأن عملياته في رش المبيدات الزراعية لم تلحق ضررا بالمواطنين و المزروعات و البيئة ولا تمس بخصوبة التربة، داعية تلك المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجريمه النكراء بحق القطاع الزراعي و البيئة الزراعية، والضغط لإجبار الاحتلال على تعويض المزارعين عن الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، في مصدر رزقهم الوحيد.











