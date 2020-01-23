تفاصيل المنحة القطرية: من هي الأسر التي ستُصرف لها 100 دولار؟

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 23/1/2020، عن تفاصيل المنحة القطرية لشهر يناير/ 2020، التي ستصرف لها في 26/1/2020.

وأوضحت وزارة التنمية، أن كشف صرف المنحة القطرية ( 100 دولار ) لشهر 1/2020 يشمل 70 ألف أسرة.

وأضافت أن من بين الكشف الأسر التي لم يصرف لها الشهر الماضي, وكذلك كل من استلم لمرة واحدة وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.

ونوهت إلى أن هذا الكشف لا يشمل الذين يستلمون مساعدات نقدية " شيكات شؤون"، حيث سيتم الصرف يوم الأحد القادم الموافق 26-1-2020 في مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.

وبينت، أنه سيتم الإعلان على رابط الفحص بوقت لاحق حيث سيتم رفعه على مواقع وزارة التنمية الاجتماعية.