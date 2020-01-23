بوتين يصل لـ "إسرائيل" برفقة 200 شخص لهذا السبب

من المتوقع أن يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس إلى الأراضي المحتلة عام 48 عبر مطار بن غوريون في (تل أبيب)، برفقة 200 شخص على متن 5 طائرات روسية.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية الـ7 فإن بوتين سيشارك في المنتدى الدولي لما يسمى "المحرقة" الذي تستضيفه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بحضور 40 من زعماء العالم.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيات من حكومته، إلى جانب حراس أمن، وطباخين وغيره.

وسيلتقي بوتين رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وبنيامين نتنياهو، كل منهما لوحده، كما سيلتقي عائلة "إسرائيلية" معتقلة في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

ومن المتوقع أن يطلب كل من ريفلين ونتنياهو الإفراج عن العائلة المعتقلة، وسط تقارير تتحدث أن ذلك سيتم مقابل صفقة ستقدم فيها "إسرائيل" عدداً من الإيماءات لصالح روسيا منها تسجيل أراضي كنائس لصالحها.