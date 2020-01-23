قتلى وجرحى بإطلاق نار في سياتل الأمريكية

قتلت امرأة وأصيب سبعة أشخاص آخرون بجروح، بينهم طفل، في إطلاق نار وقع الليلة في وسط مدينة سياتل الأمريكية، هو الثالث في غضون يومين.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أنها فتحت تحقيقا في الحادث، وتلاحق المنفذ الذي لاذ بالفرار من المكان.

وقال شاهد عيان لوسائل إعلام، إنّه رأى رجلين تجادلا بصوت عال ثم تبادلا إطلاق النار فأصابا عدداً من المارّة.

من جهته، أعلن مركز هاربورفيو الطبي أنّ سبعة مصابين، بينهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المتحدّثة باسم المستشفى سوزان غريغ إنّ اثنين من الجرحى حالهما خطرة هما امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً أصيبت بجروح في معدتها وصبي أصيب في قدمه.

أما الجرحى الخمسة الآخرون، وجميعهم رجال، فحالتهم الصحية مستقرة.