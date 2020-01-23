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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 23/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:48 - 23 يناير 2020
طرق طرق
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 23/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

ولم يسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حادث مروري.

 

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