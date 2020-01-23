كهرباء غزة توضح أسباب تقليص ساعات وصل الكهرباء لفترات طويلة!

اصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة مساء أمس الاربعاء، توضيحاً حول تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل كبير خلال الايام الماضية .

وقالت الشركة ان مستوى الطلب وصل مستويات قياسية في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة وخاصة في فترات الذروة المسائية، حيث سجل الطلب "الاحتياج" ليلة أمس الثلاثاء وهذه الليلة قرابة(580)ميجاوات ، موضحاً ان فالمتوفر من كهرباء قرابة (206) ميجاوات، من المحطة (86) ومن الجانب الإسرائيلي (120)، وهي كمية قليلة جدا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب.

ودعت الشركة المواطنين لتفهم هذا الأمر وتقدير حجم العبء الملقى على عاتقها والتحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف المرتبطة بمحدودية كمية الكهرباء المتوفرة لها، مشيرةً الى أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة لجميع المناطق بشكل آمن ومستقر.

وأشارت الشركة انها متواجدة في الميدان في جميع الأوقات والمناطق استجابة للعديد من الاشارات والتبليغات ولمساعدة الكثيرين الذين يبلغون عن أعطال ، ومطالبةً جمهور المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص.