حالة الطقس: منخفض جوي مساء اليوم والأجواء شديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد الأراضي الفلسطينية مساء اليوم الخميس منخفض قطبي بارد جدًا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية ومتفرقة.

وقالت الأرصاد الجوية: "إن الجو سيكون غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة".

وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بمنخفض جوي وتسقط أمطار متفرقة تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويوم غدا الجمعة توقعت الأرصاد أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وأن يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط البرد أحيانا.

أما يوم السبت توقعت الأرصاد بأن يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة.

ويوم الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما حذرت من تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة وساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.