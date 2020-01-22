الرئيس عباس يبحث مع ماكرون آخر المستجدات السياسية في فلسطين

بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وقضايا الاقليمية.

واستقبل الرئيس عباس، ماكرون والوفد المرافق له، في مقر المقاطعة برام الله في الضفة المحتلة، وعقدا جلسة مباحثات عن إحلال السلام على أسس حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي.

وثمن عباس، موقف الرئاسة الفرنسية والاوربية على إنقاذ العملية السياسية، في ظل تعنت حكومة العدو عبر وضع عراقيل امام العجلة السياسية لإفشال جميع الحلول، بدعم من الإدارة الامريكية.

وأوضح الرئيس، انه يتطلع لدور فرنسا وأوروبا في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، عاصمتها القدس، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واكد على جدية السعي في إجراءات انتخابات تشريعية ورئاسية ي كل مناطق فلسطين، بما فيها مدينة القدس المحتلة، داعيًا الدور الفرنسي إلى الضغط على الاحتلال لمشاركة المقدسيين في الانتخابات، مثمنًا دور فرنسا الداعم للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، دعم بلاده للعملية السياسية وفق مبدأ حل الدولتين، مشددًا على مواصلته لدعم مؤسسات واقتصاد الشعب الفلسطيني.