شركة الكهرباء تدعو المواطنين للاتباع السليم باستهلاك الطاقة في الشتاء  

دعت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى الاتباع السليم في استهلاك الطاقة الكهربائية اليومية، خاصةً في هذه الأوقات الشتوية شديدة البردة، في ظل عجز كبير في توفير الكهرباء.

وأكدت الشركة، في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم الاخبارية" نسخة عنه، ان مستوى الطلب على الطاقة وصل لمستويات قياسية في هذه الأجواء الشتوية، خاصة في فترات المساء.

وأشار إلى انه سُجل طلب (الاحتياج) ليلة أمس الثلاثاء، حتى الان، حوالي 580 ميجاوات، بيد ان المتوفر من الكهرباء 206 ميجاوات، ومن المحطة 86 ومن الجانب الإسرائيلي120.

ولفت إلى ان المتوفر حاليًا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق، وهو ما ينعكس على جدول توزيع الكهرباء وصل وقطع.

وذكرت شركة الكهرباء، ان طواقمها متواجدة في الميدان في جميع الأوقات والمناطق استجابة للعديد من الاشارات والتبليغات ولمساعدة الكثيرين الذين يبلغون عن أعطال.

ودعا البيان، المواطنين تفهم الأمر وتقدير حجم العبء الملقى على عاتقها مؤكدًا أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة.

وطالبت، جمهور المواطنين الإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.