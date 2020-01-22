كوخافي يجري تقييمًا امنيًا في منطقة "غلاف غزة"

أجرى رئيس اركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" افيف كوخافي"، اليوم الأربعاء، تقييمًا أمنيًا مع ما تسمى بـ"فرقة غزة"، خلال زيارته لمنطقة "غلاف غزة".

وزار كوخافي حدود غزة، في اعقاب إعلان الاحتلال ليلة أمس، تصفيته ثلاثة شبان بزعم تسللهم للسياج الفاصل من وسط القطاع، نحو الدخل المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، :"إنّ رئيس الأركان، اعلن عن تحويل لواء كفير إلى لواء مشاة مناور بعد محاولة إحباط عمليه التسلل"، وفق زعمه.

واوضح، أنّ اللواء الجديد ذي قدرة قتالية عالية على الدخول إلى عمق أرض العدو.

يُشار إلى ان الاحتلال، قد اعلن، الليلة الماضية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، تسللوا من أراضي القطاع نحو الداخل.