باحث امريكي يؤكد ان بن سلمان متورط في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس

أكد المختص في شؤون الشرق الأوسط البروفيسور خوان كول، اليوم الأربعاء، في مقالٍ له، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعب دورًا في اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، وتدمير حياته.

وقال كول، في مقالٍ له موقع "إنفورمد كومنت"، "ان بن سلمان سرقة خصوصيات بيزوس لصحيفة (ذا ناشيونال انكوايرر) الامريكية، بعد اختراق حسابه على الواتس اب"، مضيفًا انّ الفضيحة تسببت بفسخ علاقته الغرامية من المذيعة الامريكية، وخسارة نصف ثرواته،التي تقدر بمليارات الدولارات.

وذكر، انه يوجد احتمالية من اختراق ولي العهد لهاتفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جورنالد كوشنير، بهدف ابتزازهما في ملفات متعددة.

وأوضح الباحث الأمريكي كول، ان بن سلمان التقى بكبار المديرين التنفيذيين في سيليكون فالي، ومنتجي هوليوود ورجال اعمال خلال زيارة له عام 2018 للولايات المتحدة، وحصل على ارقام وهواتفهم، وهو مؤشر على تورط ولي العهد في عملية الاختراق.

وأشار إلى ان، كوشنير كان يتحدث إلى بن سلمان بشكل مكثف عبر الواتس اب الخاص بهما، ملفتًا إلى ان ثمة شكوك من تعرض هاتف كوشنير للاختراق من قبل الاستخبارات السعودية.

وتابع "في الواقع، على حد علمنا، ربما تم اختراق هاتف دونالد ترامب بهذه الطريقة من قبل ابن سلمان. لا يمكننا إلا التكهن بشأن مثل هذه الأمور، لأن هذا البيت الأبيض هو الأقل شفافية في التاريخ.

وافترض ان السعودية ابتزت الادارة الأمريكية في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بعد حصولها على معلومات قذرة عن اسرار كوشنر.

وكان مسؤولان أمميان، قد اعلنا، مساء اليوم الأربعاء، أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، وهو ما تفته الرياض في بيان لها.