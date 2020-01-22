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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نادي خدمات جباليا بطل الموسم الحالي

اختتام دوري جوال لكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:31 - 22 يناير 2020
اختتام دوري جوال لكرة الطائرة في غزة اختتام دوري جوال لكرة الطائرة في غزة
جوال
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توج نادي خدمات جباليا بطلاً لدوري جوال لكرة الطائرة للموسم الحالي 2019/2020، فيما حلّ فريق الصداقة وصيفا، وشباب جباليا في المركز الثالث.

جاء ذلك خلال حفل تتويج أبطال دوري جوال لكرة الطائرة للموسم الحالي، أمس، في قاعة سيدار، بحضور كل من إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعبد السلام هنية نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، وعمر شمالي مدير إدارة جوال لإقليم غزة والعديد من الشخصيات الرياضية التي حضرت الحفل وسط أجواء حماسية تخللها الحفل بمشاركة كبيرة من مشجعي الفرق الرياضية.

وأعلن هنية، خلال الحفل عن تقديم مكافأة مالية بقيمة 2000 دولار للمشاركة في البطولة العربية في القاهرة الشهر المقبل، بالإضافة لتقديم رعاية بقيمة 1000 دولار، للأندية المشاركة في بطولة الكأس في افتتاح الموسم الجديد خلال شهر نيسان القادم.

كما، وكرمت شركة الاتصالات الخلوية "جوال" الفريق المتصدر للقب نادي خدمات جباليا وقدمت له مكافأة بقيمة 3550 دينار، و2130 دينار للفريق الوصيف نادي الصداقة، ومبلغ 1420 دينار لصاحب المركز الثالث نادي شباب جباليا.

وفي نهاية الحفل كرم اتحاد كرة الطائرة شركة جوال لمساهمتها الفاعلة في دعم الرياضة الفلسطينية خاصة كرة الطائرة طوال الموسم الحالي والمواسم السابقة التي كانت شريكة بها للاتحاد في خط مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية في غزة.

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