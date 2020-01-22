الاحتلال "الإسرائيلي" يعلن عن حصيلة قتلاه العام الماضي 2019

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، حصيلة قتلى جنوده، خلال العام الماضي 2019.

وأكد موقع "والا" العبري، ان عدد قتلى الجنود الصهاينة وصل إلى 27 قتيلاً.

وأشار الموقع، إلى ان اثنين قتلوا خلال نشاط عملياتي، واثنين آخرين بحادث تدريبي، وخمسة بحوادث طرق، وواحد غرق في بركة، والبقية في ظروف أخرى. موضحًا ان عدد القتلى هو الأدنى منذُ احتلال فلسطين.

ويذكر، ان الاحتلال اعترف بمقتل 43 جنديًا، في عام 2018، ونحو 55 جنديًا في عام 2017، فيما تتنوع ظروف الوفاة، منها بظروف عرضية، وأخرى خلال عمليات بطولية نفذها شبان ومقاومون فلسطينيين في الضفة وغزة.