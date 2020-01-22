الصاروخ المزدوج... مواقع التواصل تتوشح بذكرى عملية بيت ليد البطولية 25 عامًَا

أحيا مئات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، ذكرى عملية بيت ليد البطولية بعد مرورها 25 عامًا، من خلال التغريد على هاشتاق الصاروخ المزدوج، والتي ضربت النظرية الامنية للاحتلال "الإسرائيلي"، عبر ضرب عمقه الاستراتيجي.

وأطلق الاعلام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، وسم الصاروخ المزدوج، تأبيدًا للعملية البطولية، التي نفذها الشهيدين أنور سكر من حي الشجاعية، وصلاح شاكر من مخيم رفح في تفجير انفسهما وسط تجمع للجنود الصهاينة، بتاريخ 22/1/1995، بحكمة عالية، وذلك انتقامًا لجرائم العدو ضد أبناء شعبنا.

وتكبد العدو خسائر كبيرة بين صفوفه، إذ اعترف بمقتل 24 جنديًا وضابطَا، علاوةً عن إصابة العشرات بجروح متفاوتة، فيما شكلت عملية بيت ليد المزدوجة، التي أشرفت عليها قادة حركة الجهاد، مفصلاً تاريخيًا في إدارة الصراع مع العدو المغتصب، وتهديد لأمنه المزعوم.



الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، غرد في ذكرى عملية بيت ليد، "إن خمسة وعشرون عاما على مرور العملية البطولية التي باتت نموذجاً يحتذى به في العمل المقاوم، إذ أسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني في الوقت الذي كان البعض يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل الغاصب."

وغرد الناشط mohmmed ibhar، على هاشتاق الصاروخ المزدوج، "ان عملية بيت ليد البطولية، مدرسة لا يزال يحتذى بها، فكل فصل من فصولها منهاج في التكتيك والتخطيط والتضحية والفداء".



ومدح حساب زمن قسم، عملية بيت ليد، تعد حكاية بطولية رسمها الفرسان الشهداء محمود الخواجا ومحمود الزطمة وأيمن الرزاينة وعمار الأعرج وشادي الكحلوت والاسير عبد الحليم البلبيسي، وكان أقمارها صلاح شاكر وانور سكر".

احمد أبو كريم فلسطين، كتب، ان عملية بيت ليد المعجزة، هي الرقم الصعب في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني.

الناشط Mohammad moussa، قال، :" إن عملية بيت ليد ، هي الوعد الصادق لدماء الشهداء".

Bilal yousef، اعتبر، "إن عملية بيت ليد، يوم هز عرش الكيان الصهيوني".











