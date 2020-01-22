ارتفاع عدد الوفيات المصابين بفيروس "كورونا" في الصين

ارتفع عدد الوفيات في الصين، اليوم الأربعاء، جراء إصابتهم بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا (التاجي).

وأكد لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، ارتفاع الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد والمتفشي بالمقاطعة، 17 شخص، إصابة نحو 444 حالة، بحسب موقع سبوتنيك.

وأوضحت اللجنة، ان الفيروس انتشر في 25 مقطعة ومدينة صينية، مشيرةً إلى ان أعداد المصابين في جميع انحاء البلاد بلغ 473 شخصًا.

فيما، اكدت، انه الفيروس لم يقتصر على الصين، وانما امتدت إلى كوريات الجنوبية والولايات المتحدة، وتايلاند، واليابان، فيما يجري الأطباء انتاج لقاح مضاد للعدوى.

وكان أطباء الصين، قد اعلنوا الاسبوع الماضي، ان فيروسات كورونا، ينتمي لعائلة مكونة من أكثر من 30 فيروس.