الاحتلال يصدر قرارًا بالسجن الفعلي ضد اسير من الضفة المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، قرارًا ضد أسير من سكان الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي وغرامية مالية بآلاف الشواكل.

واكد مكتب إعلام الاسرى، ان محكمة "عوفر" العسكرية حكمت ضد الأسير بهاء الدين محمد عودة (23 عامًا)، من بيت لحم، بالسجن لمدة 12 سنة و5 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

وأشار إعلام الاسرى، ان الاحتلال اتهم الأسير بالضلوع في تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "إفرات"، بتاريخ 18/09/2016.

وكان جيش الاحتلال، قد أطلق النار على الشاب بذات التاريخ، في مستوطنة "إفرات" جنوب مدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذ عملية طعن ضد ضابط، ونقله إلى احد مستشفيات الداخل المحتل.