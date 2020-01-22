أبو حمزة: "بيت ليد" باتت نموذجا يُحتذى في العمل المقاوم

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، "أبو حمزة" أن عملية بيت ليد البطولية باتت انموذجاً يحتذى به في العمل المقاوم، وأسست لمرحلة مهمة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني، في الوقت الذي كان البعض يلهث وراء الحل السلمي مع هذا المحتل الغاصب.

و قال ابو حمزة فر تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "تمر ذكرى بيت ليد حاملة معها ذكرى مرور عام على عملية القنص البطولية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس مستهدفين ضابطاً صهيونياً كان يعتدي بالرصاص الحي على أبناء شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة الوسطى".

و جدد أبو حمزة العهد لأبناء شعبنا أن نبقى المدافعين عنهم والدرع الحامي لهم، مؤكدا ان مجاهدي السرايا ما زالت وستبقى على الزناد وسنظل حاضرين في كل ميدان نذود عن شعبنا وأقصانا و أسرانا.