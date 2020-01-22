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العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:39 - 22 يناير 2020
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أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 26/01/2020م.

وأوضح العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ (70 ألف) أسرة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين

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