بعد منع دام أربعة أعوام.. الاحتلال يسمح بإدخال معدات ثقيلة لغزة

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء 22/1/2020، بإدخال 5 معدات ثقيلة لمصلحة مياه بلديات الساحل عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعد تدخل العديد من الجهات الدولية .

مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق قال إن الجانب "الإسرائيلي" سمح بإدخال 5 معدات ثقيلة "كباشات وحفارات" لمصلحة المياه تستخدم لأعمال الحفر والصيانة بعد أن كان يمنع إدخالها لأكثر من 4 سنوات.

م. شبلاق أوضح أن هذه المعدات قد تم شراؤها عام 2015 بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع غزة لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي (WSSSIP) بقيمة إجمالية تقدر بـ 876,350 دولارا عبر سلطة المياه الفلسطينية ولصالح مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل تحسين كفاءتها في أعمال التشغيل والصيانة.

إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض إدخالها تحت حجج وذرائع مختلفة رغم تدخل العديد من الجهات الدولية للسماح بإدخالها، وقد تم تخزين المعدات في مخازن دائرة المياه برام الله التابع لسلطة المياه لحين السماح بإدخالها.