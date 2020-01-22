ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد منع دام أربعة أعوام.. الاحتلال يسمح بإدخال معدات ثقيلة لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:29 - 22 يناير 2020
كرم ابو سالم ‫(42664461)‬ ‫‬.JPG كرم ابو سالم ‫(42664461)‬ ‫‬.JPG
جوال
مشاركة

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء 22/1/2020،  بإدخال 5 معدات ثقيلة لمصلحة مياه بلديات الساحل عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعد تدخل العديد من الجهات الدولية .

مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق قال إن الجانب "الإسرائيلي" سمح بإدخال 5 معدات ثقيلة "كباشات وحفارات" لمصلحة المياه تستخدم لأعمال الحفر والصيانة بعد أن كان يمنع إدخالها لأكثر من 4 سنوات.

م. شبلاق أوضح أن هذه المعدات قد تم شراؤها عام 2015 بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع غزة لتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي (WSSSIP) بقيمة إجمالية تقدر بـ 876,350 دولارا عبر سلطة المياه الفلسطينية ولصالح مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل تحسين كفاءتها في أعمال التشغيل والصيانة.

إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض إدخالها تحت حجج وذرائع مختلفة رغم تدخل العديد من الجهات الدولية للسماح بإدخالها، وقد تم تخزين المعدات في مخازن دائرة المياه برام الله التابع لسلطة المياه لحين السماح بإدخالها.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات