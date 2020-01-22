مسؤول يوضح: لماذا لم تُسلم المدارس كتب جديدة للطلاب..؟

على الرغم من مرور أسبوع على بداية الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والمدارس الحكومية، إلا أن العديد من المدارس لم تستطع تسليم كافة الكتب.

وقد اضطرت العديد من المدارس إلى تسليم بعض الكتب المستخدمة فيما سبق لطلابها للتعويض عن النقص الموجود في الكتب الجديدة.

المهندس مازن الخطيب مدير عام اللوازم والكتب بوزارة التربية والتعليم العالي، أوضح أن طباعة الكتب كانت تتم في مطبعة منصور الذي رسي عطاء الطباعة عليها، حيث قامت بطباعة بعض الكتب وتبقى 29 عنواناً لم يتم طباعتها بعد.

وأضاف الخطيب في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة تواصلت مع المطبعة التي أكدت أنه سيتم طباعة الكتب وتسليمها حتى 15/12/2020، إلا أن مشاكل مالية طرأت على المطبعة حيث لم يحصلوا على أموال من مالية رام الله.

وبين أن هناك أسباب غير واضحة من قبل مطبعة منصور، دفعها لتأجيل الطباعة وتم ابلاغ وزارة المالية في رام الله بذلك، وفي في بداية شهر 1 اعتذرت المطبعة عن طباعة الكتب.

وأشال الخطيب إلى أن الوزارة لجأت لمطابع أخرى، إلا أن المشكلة تكمن في أن مطبعة منصور تحصل على سعر أقل من الأخريات، فرفضت العديد من المطابع طباعة الكتب حتى يتم رفع السعر، الأمر الذي يحتاج لموافقات من عدة جهات.

وبين الخطيب، أن الأمور انتهت باتفاق بين مطبعة منصور وحجاوي على طباعة الكتب، حيث تم طباعة خمسة عناوين، فيما سيتم الانتهاء اليوم من طباعة 7 أخرى، فيتبقى 17 أخرى سيتم طباعتها تباعاً.

وأكد الخطيب على أن الأولوية في الطباعة تمت لمن تم عليها اجراء تغييرات جوهرية في منهجها.

ونوه إلى أن من يحتاج للكتاب، فهو موجود في موقع رواسي يمكن أن يحصل عليه ويطبعه.

وقال الخطيب:"لم نكن نتمنى التأخير، ولكن مع بداية شهر 2 ستكون كل الكتب اكتملت طباعتها وانتهت"، منوهاً إلى أن الوزارة أوعزت لأن تكون الكتب الأساسية كاللغة العربية والرياضيات للمرحلة الدنيا جاهزة.

كما تم- وفقاً للخطيب- الإيعاز بتوزيع الكتب القديمة على الطلبة، مشدداً على أن العملية التعليمية تسير بشكل جيد، حيث تسير من خلال الكتب القديمة.