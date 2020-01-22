الامطار في غزة بلغت 82.4% ..فمن هي المنطقة الاعلى من ناحية الهطول؟

أعلنت وزارة الزراعية بغزة اليوم الاربعاء ، 22/1/2020 ان نسبة هطول الامطار على قطاع غزة ، وصلت حتى اليوم 82.4% من المعدل العام.

وقالت وزارعة خلال بيان مقتضب بشأن كمية الامطار ان النسبة المئوية لهطول "الامطار" بلغت حتى اللحظة ٨٢.٤ % تقريبا من المعدل العام لكافة محافظات قطاع غزة حتى صباح اليوم الأربعاء ، الموافق ٢٢/١/٢٠٢٠، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ ٣٠٥.١ ملم.

وبين أن كمية الأمطار التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية بلغت حتى اللحظة ٩٣ مليون متر مكعب منذ بداية موسم الشتاء، يذكر أن أعلى هطول سجل اليوم في منطقة (بيت حانون ٣٠ملم).