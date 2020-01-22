الجهاد الإسلامي: عملية بيت ليد رصيد عسكري مهم في تاريخ المقاومة

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. مصعب البريم، اليوم الأربعاء 22/1/2020، أن ذكرى معركة بيت ليد الاستشهادية، تمر اليوم على الشعب الفلسطيني في ظل معركة القدس المستمرة مع العدو الصهيوني.

ووقعت عملية بيت ليد الاستشهادية الشهيرة في 22/1/1995، ونفذها الاستشهاديان أنور سكر وصلاح شاكر وسط تجمع لجنود الاحتلال، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 22 جندي صهيوني وإصابة ما يربو على 60 آخرين.

ووجه البريم، في تصريح صحفي، التحية لأرواح الاستشهاديين والشهداء الذين صنعوا لشعبهم وأمتهم تاريخا ومجدا وحافظوا على هوية شعبنا المقاوم عبر البندقية والحزام وأشكال النضال المشرفة.

وأكد أن عملية بيت ليد كانت ولازالت رصيدا عسكريا مهما في تاريخ العمل المقاوم، وحدثا جهاديا ملهما للمقاومة في فلسطين أثبتت أن شعبنا قادر على النضال والعطاء في أعقد الظروف السياسية مقدما الواجب المقدس على إمكانات وظروف الواقع الصعب.