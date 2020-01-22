تشكيل حكومة لبنانية جديدة تضم 20 وزيراً برئاسة حسان دياب

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة، من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، برئاسة حسان دياب، خلفا لحكومة الحريري السابقة، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.

وأذاع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة ثلاثة مراسيم، تضمن الأول اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس سعد الحريري مستقيلة، والمرسوم الثاني تضمن تسمية حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء، والمرسوم الثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.

ووقع المرسومين الأول والثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث عون ودياب.

وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس لدياب بتشكيل حكوم جديدة.

ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

وكان تم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي. بعد استقالة حكومة الحريري في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية.

وحاز الرئيس المكلف حسان دياب 69 صوتا من أصوات النواب.

وتجمع عدد من المحتجين الرافضين لحكومة حسان دياب، مساء أمس، في وسط بيروت، إثر ورود معلومات عن اقتراب تشكيل الحكومة، في وسط بيروت، بالقرب من المجلس النيابي.

وأعلن المحتجون الرافضون للحكومة الجديدة أن هذه الحكومة تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية، "لذلك هذه الحكومة مرفوضة" ودعوا إلى إسقاطها قائلين إن "الحكومة لن تمر، وهي حكومة غير اختصاصيين وهي حكومة مستفزة، ولا تلبي مطالب المحتجين منذ 17 أكتوبر".

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.