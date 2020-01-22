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القضاء الأعلى يصدر بيانًا لوسائل الاعلام حول قضية اسراء غريب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:36 - 22 يناير 2020
اسراء غريب اسراء غريب
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أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، بيانًا بشأن تعامل الصحفيين مع قضية الفتاة إسراء غريب.

ودعا المركز الإعلامي، الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة، إلى مراعاة حساسية قضية الفتاة اسراء غريب عند إعداد التقارير الإعلامية، مشيرًا إلى استعداده الدائم للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة في تغطية أخبار المحاكم.

وجدد المركز، تذكيره بقرار هيئة جنايات بيت لحم بأن جلسات محاكمة المتهمين في قضية المرحومة غريب، علنية ومتاحه أمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.

وجاء في البيان: "ما ورد في شهادات الشهود أمام المحكمة في الجلسات الأخيرة تضمن عبارات قاسية وأخرى خادشة بالحياء العام، ما يمس بالنسيج المجتمعي وكرامة الضحية".

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