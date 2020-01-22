الليرة السورية تواصل الانخفاض اليوم الاربعاء 22/1/2020 مقابل الدولار

يواصل سعر صرف الليرة السورية اليوم الاربعاء ، 22/1/2020 ، الانخفاض مقابل الدولار الامريكي ، حيث وصل سعر الصرف إلى 1200 ليرة لكل دولار.

يكون الدولار صعد مقابل العملة السورية بنحو 25 ضعفا منذ 2011، البالغ حينها سعر الدولار 49 ليرة ، وفقدت الليرة السورية ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، حيث انخفضت مقابل الدولار الواحد خلال أسبوعين من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية.

وفي محاولة من النظام السوري لإيقاف هذا الانهيار، قرر السبت الماضي "تشديد العقوبات على كل من يبث خبرا من شأنه الإضرار بالليرة، وسعر صرفها أمام الدولار".

وتقتضي العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية (880- 4400 دولار)، فيما كانت سابقا الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.

لكن هذه الإجراءات بقيت محل تساؤلات من طرف الاقتصاديين، الذين شككوا أيضا في امتلاك النظام أداوت حقيقية تستطيع إنقاذ قيمة الليرة من مسلسل التدهور المستمر.