بالأسماء: ترامب يُضيف سبع دول جديدة لقائمة حظر الدخول للولايات المتحدة

أضاف الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء ، 22/1/2020 ،سبع دول جديدة الى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر، وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

اعرب ترامب خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا عن نيته توسيع الحظر وإضافة مزيداً من الدول إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع بموجبها مواطنو دول عدة من دخول الولايات المتحدة.

وألقى الرئيس الأميركي خطابا في اليوم الأول من الدورة الخمسين لمنتدى دافوس، تطرق فيه إلى العلاقة مع الصين، وقال إن المفاوضات التجارية بين البلدين ما زالت متواصلة ، مهدداً بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وكان القرار السابق استهدف سبع دول إسلامية هي العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة.