مهجة القدس: الأسيران الشقيقان طه ومهدي شرقاوي يتنسمان عبير الحرية

أفـادت مؤسسة مهــجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسيرين المجاهدين طه ناجح لطفي شرقاوي وشقيقه مهدي (33 عاماً) من بلدة الزبابدة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضيا في الاعتقال الإداري ثمانية أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 23/05/2019م؛ وحولتهما سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه لهما أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسيرين المحررين طه ومهدي شرقاوي توأمين وولدا بتاريخ 10/05/1987م؛ وهما متزوجان، ولهما عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائهم ونشاطاتهم في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنهما من سجن مجدو.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـرين المحـررين طه ومهدي شرقاوي وعائلتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

