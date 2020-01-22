طقس اليوم: أجواء باردة وغدًا منخفض جوي وأمطار غزيرة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، خلال ساعات النهار، فيما يكون الطقس بارد جدا، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتساقط أمطار محلية على مختلف المناطق في السواحل الوسطى والجنوبية.

ووفق موقع "طقس فلسطين"، تستقر درجات الحرارة غدا الخميس، وتكون الأجواء باردة الى باردة جداً، ويشير الموقع إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي جديد تتساقط فيه الأمطار شمال البلاد ثم تنتقل إلى الوسط.

وتوقع أن يشتد تأثير المنخفض الجوي وتتساقط الأمطار بشكل غزير شمال ووسط فلسطين، وسط تحذيرات من تشكل الضباب بكثافة في معظم المرتفعات الجبلية.

أما يوم الجمعة المقبل، تنخفض درجات الحرارة، مع استمرار فرص تساقط الأمطار في النهار، حيث تتأثر فلسطين برياح قطبية خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء شديدة البرودة في مختلف المناطق، مبينا أن هناك فرصة ضعيفة لتساقط الأمطار والثلوج فوق بعض القمم العالية لفترة محدودة.

كما توقع طقس فلسطين أن تضعف فرص الهطولات خلال ساعات المساء والليل مع أجواء شديدة البرودة.

وفي يوم السبت المقبل، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء باردة جدا، وتسيطر الأجواء البادرة في ساعات الليل.

وحذر الموقع من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق، لافتًا أن الرياح تكون شمالية شرقية الى شمالية غربية.