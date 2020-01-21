فتاة أفغانية تبدع بالرسم رغم ما تعانيه من شلل في الذراعين والساقين

أبدعت فتاة أفغانية تعاني من شلل الذراعين والساقين في رسم لوحات فنية باستخدام فرشاة الألوان عن طريق فمها.

وقالت الفتاة الأفغانية ربابة محمدي (20 عاماً): "لقد تأثرت من زهرة شاهدتها على التلفاز عندما كنت صغيرة وبدأت بالرسم حينها".

وأضافت: "لم أتلق التعليم أبداً في حياتي، مبينةً أنها رسمت 250 لوحة فنية حتى اليوم، حيث تقوم بإعالة أسرتها من خلال بيع لوحاتها".

ابداع الفنانة الافغاني التي تعاني من الشلل لم يتوقف عند الرسم فقط بل امتد لتعطي الدروس في الرسم لأكثر من 25 شخصًا تقريبًا بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أنها تحب الرسم كثيراً، وأن إعاقتها لم تمنعها من الفن.

ودعت الفنانة الافغاني ربابة محمدي كل ذوي الاحتياجات الخاصة لأن لا يتخلوا عن طموحاتهم.

وشددت على أن جميع من هم ذوي الاحتياجات الخاصة سيحققون ما يرغبون به بالعمل والمثابرة.









