جنين: القبض على مواطن بحوزته قطع أثرية

ألقت شرطة جنين، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن بحوزته عدة قطع أثرية في جنين.

ووفق بيان الشرطة، فقد وردت معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة مفادها حيازة أحد المواطنين لقطع أثرية فخارية، وانه متواجد في أحد أحياء المدينة.

وأضافت، أن قوة من الشرطة تحركت إلى المكان على الفور وتم إلقاء القبض عليه، وضبطت بحوزته مواد فخارية يشتبه بأنها أثرية، تنوعت بين ختم وثلاث أسرجه فخارية.

وتشير التحقيقات التي أجرتها وزارة السياحة والآثار في جنين إلى أن المضبوطات أثرية

ولفتت في بيانها، انه تم إحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه.