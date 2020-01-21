ترامب يعلق على محاكمته في مجلس الشيوخ

علق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على بدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء.

ووصف ترامب محاكمة مجلس الشيوخ في قضايا فساد خاصة به بانها مجرّد (إجراء) زائف.

وجاءت تصريحات ترامب في منتجع دافوس السويسري الثلاثاء، قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.

وحول تواجده سويسرا بدلًا من واشنطن قال ترامب: "نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة"

وأشار إلى أن محاكمة مجلس الشيوخ له مجرّد (إجراء) زائف وأنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات وبصراحة، إنها مشينة".

وتبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس.

وندد ترمب ومحاموه بالمساءلة، وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه.

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة للمرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع

وقد يجري التصويت اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترمب السابق للأمن القومي، جون بولتون.