قرعة سهلة للمنتخبات العربية في تصفيات أفريقيا لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقد أظهرت نتائج القرعة مواجهات سهلة للمنتخبات العربية في حين يمكن اعتبار المجموعة السابعة بانها حديدية نظرا لوقوع الكاميرون وساحل العاج وجها لوجه فيها.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبا في القارة بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (ديسمبر 2019) حيث وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا جاءت بين (الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر جيبوتي)

المجموعة الثانية (تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية)

المجموعة الثالثة (نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيريا)

المجموعة الرابعة (الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي).

المجموعة الخامسة (مالي، أوغندا، كينيا، رواندا).

المجموعة السادسة (مصر، الجابون، ليبيا، أنجولا).

المجموعة السابعة (غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا).

المجموعة الثامنة (السنغال، الكونغو، ناميبيا، توجو).

المجموعة التاسعة (المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان).

المجموعة العاشرة (جمهورية الكونغو، بنين، مدغشقر، تنزانيا).

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى من التصفيات خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر القادم علما بأن الاتحاد القاري قام بتغيير المواعيد المقترحة للعب جولات التصفيات، بعد قراره بتغيير موعد بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام 2021 وليس خلال الصيف.

وكشف الكاف عن مواعيد الجولات الست في التصفيات وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 الى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021