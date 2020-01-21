دراسة علمية: شرب الشاي يُطيل العمر ويجنب الانسان هذا المرض الخطير

ذكرت دراسة علمية حديثة بان شرب الشاي بمعدل 3 مرات في الأسبوع يساهم في رفع متوسط عمر الانسان المتوقع.

حيث ترى الدراسة العلمية بأن متوسط عمر الأشخاص الذين يشربون الشاي بمعدل 3 مرات في الأسبوع أكثر بـ 1.26 سنة مقارنة بمن يشرب الشاي نادرًا.

وأوضحت الكاتبة أغاثي كورتيس في تقرير نشرته صحيفة "البايس" الإسبانية، بان أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

وتؤدي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى حوالي 31% من الوفيات المسجلة وفي الصين، كانت حالات الوفاة الرئيسية ناتجة عن السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة البايس الاسبانية فإن باحثون من مؤسسات صينية مختلفة قاموا بتحليل خصائص الشاي وفوائده الصحية

وتوصل الباحثون إلى أن تناول الشاي بشكل منتظم، وخاصة الشاي الأخضر، يقلل من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض ومخاطر التعرض لها.

وكان عدد من العلماء وفقًا لمجلة أوروبية أجروا دراسة ميدانية على حوالي مئة ألف شخص و902 من البالغين الصينيين، 31.6% منهم يشربون الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

خلصت الدراسة إلى أنه على مدى أكثر من 7 سنوات من المتابعة، كان عدد نوبات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين أقل لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة تصل إلى 30% في المتوسط.

ونقلت الكاتبة عن منسق الدراسة والباحث في قسم علم الأوبئة بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، دونغفينغ غو، أن "مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تقل بنسبة 39%، إذا استمرت هذه العادة لمدة 8 سنوات".