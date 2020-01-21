كلنا الشيخ عكرمة.. حملة تضامنية واسعة مع خطيب الأقصى

دعا عددٌ من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء، النشطاء كافة للمشاركة الواسعة بالتغريد تحت هاشتاغ #كلنا_الشيخ_عكرمة للتأكيد على رفض قرار الاحتلال بإبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى.

وأوضح النشطاء بان الحملة التضامنية مع خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري ستنطلق يوم السبت القادمة وستستمر لمدة طويلة.

سيتداول النشطاء مناقب الشيخ عكرمة صبري ودفاعه عن المسجد الأقصى والتأكيد على أن الشيخ عكرمة يمثل الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه خط أحمر لا يمكن القبول أو السكوت عنه.

كما سينشر النشطاء صور وفيديوهات للشيخ عكرمة صبري توثق مقولاته النارية في الدفاع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وعلق الناشط يوسف بالقول: "الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ابن القدس، شيخنا الجليل مهما طال الاحتلال البغيض لا بد أن يرحل يوم التحرير قادم لا محال كما أن يوم القيامة قادم لا محال".

وأضاف الناشط يوسف: "قيل اين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس واكناف بيت المقدس أنتم من تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم اهل الزمان والمكان أنتم أشراف الأمة".

وكان الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك كشف مساء يوم الأحد الماضي عن السبب الذي دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الشيخ عكرمة صبري في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" يوم الأحد الماضي أن السبب هو الدعوة لتحشيد المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه واقامة الصلوات الخمس إضافة إلى حملة صلاة الفجر التي شهدتها الجمعة الماضية.

وأشار إلى أن الحملة التي نظمت يوم الجمعة الماضية لصلاة الفجر دفعت قوات الاحتلال للشعور بالخوف الشديد نتيجة نجاح تلك الحملة والتي شهدت مشاركة واسعة وكبيرة جدًا من المقدسيين والفلسطينيين عامة.

ولفت الشيخ عكرمة إلى أن قرار ابعاده عن المسجد الأقصى يهدف لبث روح الهزيمة والاستسلام والخنوع للاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه القرارات لا تزيد المقدسيين إلى تمسكًا بالأقصى وبنهج الدفاع عن المسجد المبارك بالدماء والأرواح.