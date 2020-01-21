غزة: نفوق مئات الدواجن وتوقعات بارتفاع الأسعار قريبًا

اشتكى المزارع الفلسطيني في قطاع غزة من نفوق المئات من الدواجن خلال الأيام الماضية، مناشدًا الوزارة والحكومة وجميع المسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار الكامل.

وفي حال استمر نفوق الدواجن وتضرر المزارعين في أمولهم، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن خلال الأيام القادمة في محاولة من المزارع لتحصيل جزء من أمواله.

المزارع "أبو سامر" يربي الآلاف من الدواجن في مزارعه تعرض لخسائر مادية كبيرة قبل أيام بسب نفوق المئات من الدواجن.

وأوضح "أبو سامر" لمراسلنا، أن سبب نفوق الدواجن هذه الأيام هو البرد القارس وقلة توفر غاز التدفئة لدى المزارع الفلسطيني بسبب أزمة الغاز التي وقعت قبل أيام.

وأشار إلى أن خسائره تقدر بآلاف الشواكل منذ بداية موسم الشتاء وحتى اليوم، متوقعًا أن تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة خلال الأيام القادمة ارتفاعًا ملحوظًا في محاولة لتعويض تلك الخسائر.

وتشد الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام منخفض جوي قطبي بارد جدًا بحيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 3 درجات مئوية في قطاع غزة.

ويحتاج الدجاج داخل المزرعة إلى 35 درجة مئوية على مدار الساعة، حتى يتمكن من الابتعاد عن الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تأتي عن طريق برودة الطقس المفاجئ داخل المزرعة.

ووفقًا لعدد من أصحاب مزارع الدجاج فإن أي تغير مفاجئ في درجات الحرارة داخل المزرعة فإن الدجاج سيصاب بمرض "الرشح" الذي بدوره يؤدي إلى عدم تناولها للأعلاف وعدم شرب الماء ما يؤدي إلى ضعف الدجاجة تمهيدًا لنفوقها.

وأوضح أصحاب المزارع، بان الاستمرار في تقليص توفير كمية الغاز للمزارع سيؤدي إلى كارثة كبيرة لدى قطاع الدجاج، والاصابة بخسائر فادحة لدى المزارعين.

رئيس نقابة الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو قال في تصريحات صحفية: "قطاع الدواجن في غزة يحتاج إلى 50 طناً من الغاز في فصل الشتاء، و30 طناً في فصل الصيف، موضحًا أن النقابة حصلت منذ بداية الازمة الحالية على 30 طنًا فقط.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة وزعت الـ30 طن من الغاز على جميع المزارعين وهذه الكمية كما يقول الحلو لا تقلصت يوم أمس الاثنين حتى وصلت إلى 7 أطنان فقط.

وأفاد الحلو بأن آلاف الدواجن نفقت قبل أيام في عدد من المزارع شمال قطاع غزة مما عرض المزارع لخسائر بملايين الشواكل.

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة أعلنت مساء الثلاثاء دخول 10 شاحنات من الغاز المصري إلى القطاع، موضحة بأن حمولة كل شاحنة 20 طناً، مشيرة الى أن هذه الكميات ستخصص للمستشفيات والمخابز إضافة لمزارع تربية الدواجن.

وأضافت المالية أن هناك وعدوات من الجانب المصري لزيادة كميات الغاز يوم الخميس المقبل، بحيث يصبح عدد الشاحنات المتوقع دخولها 24 شاحنة بدلاً من 10 شاحنات تم إدخالها اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة بأن الأسعار كما هي تتراوح ما بين (54 – 55) شيكل كحد أقصى.

وذكرت أن هذه الكميات لن تحل المشكلة بشكل كامل، لأنها لا تفي وحاجة السكان نظراً للطلب المتزايد على الغاز في فصل الشتاء،