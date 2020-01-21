رئاسة السلطة: تصريحات غانتس تنسف ما تُسمى عملية "السلام"

أكدت رئاسة السلطة الفلسطينية برام الله مساء اليوم أن تصريحات بيني غانتس حول ضم غور الأردن، تنسف الأسس التي قامت عليها عملية "السلام" بشكل كامل.

وأوضحت رئاسة السلطة، بان ضم غور الأردن لـ"إسرائيل يُدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "نحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية –الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وكان رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس أكد أنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى "دولة إسرائيل" في حال فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة.

ومن المقرر أن تُجري "إسرائيل" انتخابات ثالثة بتاريخ (2020-3-2) بعدما فشلت في تشكيل حكومة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2019.

وقال غانتس في تصريحات له خلال زيارته لمنطقة غور الأردن: "سأعمل على تطوير هذه المنطقة، بدعوى أنها خط الدفاع الشرقي لأرض "إسرائيل" كما يزعم.

وحول ما تُسمى صفقة القرن الامريكية قال: "لقد مرت أسابيع وحدث في الشرق الأوسط أمور دراماتيكية كبيرة وأنا أنتظر نشر الصفقة، وآمل أن يبكر الرئيس ترامب في نشرها".

ويعتبر هذا التصريح من غانتس مخالف لتصريح سابق أبدى معارضته لنشر صفقة القرن قائلًا: نشرها قبل الانتخابات تدخل سياسي بما يحدث في إسرائيل".