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محكمة مصرية تحكم بالسجن على قنصل إيطالي بتهمة سرقة آثار

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 20:56 - 21 يناير 2020
تعبيرية تعبيرية
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرار بسجن القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا "أوتكر سكاكر"، بالسجن غيابيا 15 سنة بدعوى تهريب آثار مصرية.

ووفق المصادر الاعلامية، يحاكم في القضية شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق، وأخرين لم ذكر اسمائهم.

وتلقت النيابة المصرية العامة بلاغًا بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية، وضبطت في مدينة ساليرنو الإيطالية، مشيرة إلى أن النائب العام أصدر قرارًا بفتح تحقيق.

وكلّف النائب العام وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، والتحقق إذا ما كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية.

وأظهرت التحقيقات، أن الآثار المصرية المضبوطة  شملت 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، إلى جانب (21585) عملة معدنية

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