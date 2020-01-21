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برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر فبراير المقبل

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 20:36 - 21 يناير 2020
معتقل معتقل
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظتي جنين وطوباس مساء الثلاثاء، عن جدول برنامج زيارات الأسرى في المحافظتين لشهر فبراير القادم.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن زيارة أسرى سجون: الرملة، وأيالون، ونيتزان، وجبعون، ستكون في 6/2 والأسرى المرضى في 20/2.

في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، وهشارون، وريمون، وأوفك، في 10/2.

ولفت بيان الصليب إلى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، و"عتليت" ستكون في 13/2 وللمعتقلات والقاصرين في 26/2.

وفي سجن جلبوع 1 (طوباس+ جنين) وشطة في 4/2، و"جلبوع 2 (جنين) في 6/2، وبئر السبع في 3/2.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 5/2، وسجن رامون في 23/2، وعسقلان في 11/2.

ومجدو المجموعة الأولى في 3/2، والمجموعة الثانية في 10/2، والمجموعة الثالثة (طوباس للقاصرين) في 17/2

والنقب المجموعة الأولى في 11/2، والمجموعة الثانية في 19/2، وعوفر في 3/2 وللمعتقلين القاصرين في 17/2.

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