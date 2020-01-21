برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر فبراير المقبل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظتي جنين وطوباس مساء الثلاثاء، عن جدول برنامج زيارات الأسرى في المحافظتين لشهر فبراير القادم.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن زيارة أسرى سجون: الرملة، وأيالون، ونيتزان، وجبعون، ستكون في 6/2 والأسرى المرضى في 20/2.

في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، وهشارون، وريمون، وأوفك، في 10/2.

ولفت بيان الصليب إلى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، و"عتليت" ستكون في 13/2 وللمعتقلات والقاصرين في 26/2.

وفي سجن جلبوع 1 (طوباس+ جنين) وشطة في 4/2، و"جلبوع 2 (جنين) في 6/2، وبئر السبع في 3/2.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 5/2، وسجن رامون في 23/2، وعسقلان في 11/2.

ومجدو المجموعة الأولى في 3/2، والمجموعة الثانية في 10/2، والمجموعة الثالثة (طوباس للقاصرين) في 17/2

والنقب المجموعة الأولى في 11/2، والمجموعة الثانية في 19/2، وعوفر في 3/2 وللمعتقلين القاصرين في 17/2.