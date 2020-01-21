قرار "إسرائيلي" بمنع وجود ممثلين عن الأطفال الأسرى

تتجه سلطات الاحتلال إلى إصدار قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال الأسرى، وذلك جرى تطبيقه مع الأطفال الأسرى المنقولين إلى "الدامون".

ووفق بيان صحفي أصدره نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، فإن جزءًا من هذا القرار قائم على سياسة التصنيف، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بين السجون الواقعة داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، وأراضي 1967.

وأوضح نادي الاسير أن الاحتلال يمنع وجود ممثلين للأطفال في "الدامون" ومجيدو"، ويُستثنى سجن "عوفر" لكونه يقع ضمن الأراضي المحتلة عام 1967م.

على الصعيد ذاته، قررت إدارة معتقل "الدامون" إعادة الأسرى: موسى حامد، ومحمد دلاش، وصلاح رياحي، حيث جرى نقلهم من سجني "عوفر، ومجيدو" بعد اتفاق مبدئي لحل القضية والإشراف على الأطفال المنقولين.

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة السجن سمحت لهم بالدخول للقسم لعدة ساعات، ثم أعلنت عن وجود قرار يمنع وجود ممثلين للأطفال، وعلى ذلك أعادتهم إلى السجون التي نُقلوا منها.

وشدد على أن ما يتعرض له الأطفال مخطط بدأت إدارة سجون الاحتلال تنفيذه فعلياً منذ أن نقلت الأسرى الأطفال المقدسيين إلى "الدامون" العام المنصرم، مشيرة إلى أن في حينه واجه ممثلوهم معركة مع الإدارة للسماح لهم أن يتواجدوا معهم داخل القسم للإشراف عليهم، وتنظيم حياتهم، كما كان قائماً.

الجدير بالذكر، أن نحو (200) طفل معتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وموزعين على سجون "عوفر، ومجيدو، والدامون"، ويتعرضون لأساليب تعذيب أثناء التحقيق.